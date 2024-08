So viele Prostituierte gibt es in Ulm und Neu-Ulm

In Ulm sind verhältnismäßig viele Prostituierte angemeldet – das zeigen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. 241 Prostituierte gingen demnach in der Donaustadt zum Jahresende 2023 legal ihrer Tätigkeit nach. Damit liegt Ulm auf Platz vier aller Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg. Nur in Stuttgart, dem Landkreis Böblingen und in Karlsruhe gibt es mehr Prostituierte.

