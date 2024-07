Auto überschlägt sich mehrfach: 18-Jährige wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Holzkirch (Alb-Donau-Kreis) ist eine 18-Jährige leicht verletzt worden. Die junge Frau war kurz vor 23 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Auto zwischen Beimerstetten und Weidenstetten von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Opel überschlug sich in der Folge mehrfach. Warum die Frau von der Straße abkam, ist noch unklar. Der Wagen blieb nach etwa 30 Meter im Feld liegen. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in eine Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Angehörige bargen es. Die Polizei Ulm schätzt den Schaden am Auto und Flurstück insgesamt auf circa 4500 Euro. (AZ)

