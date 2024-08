Autofahrer übersieht Radfahrerin: 38-Jährige wird bei Unfall schwerer verletzt

Am Holzheimer Unfallschwerpunkt hat es wieder gekracht: Ein 58-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, auf der Hirbishofer Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer entgegen kommenden Pedelec-Fahrerin, die die Hauptstraße geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 38-jährige Radfahrerin stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

