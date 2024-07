Beim Dorffest in Holzheim tut der Regen der guten Laune keinen Abbruch

Essen und Trinken, abwechslungsreiche Musik und gute Stimmung waren am Wochenende beim Dorffest in Holzheim angesagt. Der Laune tat auch der Regen keinen Abbruch: Die Besucherinnen und Besucher spannten an den Tischen einfach ein paar Regenschirme auf, und weiter ging’s.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Landtagsabgeordneter Thorsten Freudenberger zu Gast

Zum Auftakt am Samstagabend sorgte die Schützenkapelle Holzheim für musikalische Unterhaltung. Das ließen sich auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Landtagsabgeordneter Thorsten Freudenberger nicht entgehen. Der Sonntag fing dann zwar etwas trüb und verregnet an, aber noch am Vormittag kam zum Glück die Sonne raus. (AZ)