Der Holzheimer Leibipfad wird bereits fleißig begangen

2017 entstand im Holzheimer Gemeinderat die Idee, einen Lehr-, Umwelt- und Erholungspfad an der Leibi zu schaffen. Jetzt ist es vollbracht. Entstanden ist ein Rundwanderweg von drei Kilometern Länge. Am Samstag wurde er der Öffentlichkeit übergeben und sofort fleißig begangen. Wer ihn benutzt, kann per Fahrrad oder aber auch zu Fuß zahlreiche Stationen besuchen, darunter Bogen- oder Torwandschießen, Kräuterziehen, Spinning - und eine Viehwaage gibt es auch zu besichtigen. Nicht ganz unwichtig: Der Pfad führt vorbei an zwei Gaststätten, dem "Adler" und dem "Bärenwirt".