Holzheim

Geplanter Umbau auf Bauernhof führt zu Diskussionen im Gemeinderat

In Holzheim will ein Landwirt eine Garage in ein sogenanntes Altenteilerhaus umbauen. Darüber diskutierte nun der Gemeinderat.

Plus Ein Landwirt in Holzheim will eine Schlepperhalle in ein Wohnhaus umbauen. Warum sich die Gemeinde damit zunächst schwertut.

Von Willi Baur

Im Dezember 2022 hatte der Gemeinderat Holzheim die Bauvoranfrage eines örtlichen Landwirts abgelehnt, jetzt hat ihm das Gremium das gemeindliche Einvernehmen zu dem Projekt in Aussicht gestellt: Demnach darf der Antragsteller die bestehende Schleppergarage in ein Altenteilerhaus samt Wintergarten umbauen, also in ein Haus für einen Landwirt, der seinen Betrieb übergeben hat, aber weiter dort wohnen darf. Die Kehrtwende in der Sitzung am Mittwoch erfolgte bei zwei Gegenstimmen nach einer intensiven Diskussion.

„Der Fall ist nicht ganz einfach“, hatte Bürgermeister Thomas Hartmann eingangs zutreffend festgestellt und an die Vorgeschichte erinnert. Der Gemeinderat habe dem Bauvorhaben am nördlichen Ortsrand seinerzeit die Zustimmung verweigert, um eine Splittersiedlung mit mehreren Wohnungen im Außenbereich zu vermeiden. Schließlich existiere auf dem Areal bereits ein Wohngebäude für den Betriebsleiter samt zwei weiteren Wohnungen. Ein weiterer Aspekt sei gewesen, dass im Rahmen des derzeit bearbeiteten Gemeindeentwicklungskonzepts innerörtliche Bebauungen Vorrang vor dem Außenbereich eingeräumt werden sollen.

