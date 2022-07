Wie lebt es sich in Holzheim? Das wird jetzt analysiert

Lokal Der Gemeinderat Holzheim will einen "Vitalitäts-Check" machen. Der soll jetzt Antworten auf zentrale Fragen in der Gemeinde liefern.

Der Gemeinderat will zur Vorbereitung des geplanten Gemeindeentwicklungskonzeptes noch einen Vitalitäts-Check der Kommune vornehmen. Die Betreuung der Erhebung durch ein Planungsbüro soll umgehend ausgeschrieben werden. Eine Leistungsbeschreibung dazu hat das Gremium am Montag verabschiedet.