Holzheimer Bürgermeister tritt der CSU bei und will in den Kreistag

Der Bürgermeister von Holzheim, Thomas Hartmann, ist Anfang des Jahres der CSU beigetreten. Jetzt wurde er zum CSU-Ortsvorsitzenden der Gemeinde gewählt und möchte für den Kreistag kandidieren. Für die Bürgerinnen und Bürger solle sich durch seine Parteizugehörigkeit nichts ändern, sagt Hartmann.

Hartmann will sich auf Kreisebene stark für Holzheim machen

Seit Mai 2020 ist der 55-Jährige Bürgermeister der kleinen Gemeinde Holzheim. Schon damals kandidierte er über die Liste der CSU, ohne aber Parteimitglied zu sein. Dabei sei er schon immer CSU-nahe gewesen – der Parteibeitritt „war jetzt einfach ein logischer Schritt“, erklärt Hartmann auf Nachfrage. „Viele Bürger denken ohnehin, dass ich in der Partei bin.“ Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, der CSU beizutreten. Die aufgeheizte politische Situation im Land bewegte Hartmann dann dazu, diesen Schritt zu gehen: „Ich denke, man muss Farbe bekennen. Gerade, wenn es um den Widerstand gegen die AfD geht.“ Am 4. Februar wurde er schließlich einstimmig zum Ortsvorsitzenden der CSU in Holzheim gewählt.

Aber Hartmann geht noch einen Schritt weiter: Er möchte für den Kreistag kandidieren. Dort will er sein Wissen aus dem Amt als Bürgermeister einbringen und sich für die Kommunen einsetzen. Die Frage, ob sich etwas für die Bürgerinnen und Bürger von Holzheim ändern wird, verneint Hartmann: „Das bleibt alles beim Alten.“ An seiner politischen Linie werde sich nichts ändern. Man werde weiterhin parteienübergreifend zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen finden. Und trotz seines überkommunalen Engagements möchte Hartmann auch in Zukunft Bürgermeister von Holzheim bleiben. „Meine politische Karriere wird sich weiterhin in Holzheim abspielen. Ich habe nicht vor, über den Kreistag hinaus Karriere zu machen.“