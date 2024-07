Holzschwang

Abschied von Thomas Pfundner: Holzschwangs Pfarrer geht in den Ruhestand

Plus Nach 22 Jahren nimmt Thomas Pfundner Abschied von Holzschwang, Hausen, Pfaffenhofen und Weißenhorn. Dem Ruhestand steht er zwiegespalten gegenüber.

Von Dagmar Hub

Thomas Pfundner nimmt Abschied – nach 22 Jahren als Pfarrer von Holzschwang und Hausen, von Pfaffenhofen und Weißenhorn. Und er nimmt Abschied vom Holzschwanger Pfarrhaus, in dem er mit seiner Frau jene 22 Jahre gelebt hat, in dem seine Kinder aufgewachsen sind. Zu seinem 66. Geburtstag Ende August geht der evangelische Pfarrer in den Ruhestand, er wird aber mit seiner Frau in Holzschwang wohnen bleiben und hat in der Gemeinde ein Haus gemietet, in das er im Herbst umziehen wird.

Vier Kirchen, vier Abschiede: Am 28. Juli wird Pfundner in Holzschwang verabschiedet, gleichzeitig mit Pfarramtssekretärin Kerstin Kurth, die ebenfalls in den Ruhestand geht. Ob die Feier in der Georgskirche in Holzschwang oder im Freien stattfinden wird, hängt noch vom Wetter ab. Danach folgen die Abschiede in Pfaffenhofen (11. August), in Weißenhorn (18. August) und in Hausen (25. August), wo gleichzeitig die Kirchweih stattfindet. Ganz wird Thomas Pfundner aber vielleicht doch nicht von der Kanzel gelassen: Mit gebührendem Abstand kann er sich durchaus vorstellen, Gottesdienste zu übernehmen, wenn er gebraucht wird, sagt der Pfarrer, dessen leidenschaftliche Hobbys Wandern, Bergsteigen und die Historie der Region sind.

