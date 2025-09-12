Icon Menü
Holzschwang: Eine Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Holzschwang und Hirbishofen

Holzschwang

Eine Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Holzschwang und Hirbishofen

Auf der Kreisstraße zwischen Neu-Ulm-Holzschwang und Hirbishofen (Pfaffenhofen) stießen am Freitag zwei Autos zusammen. Bei dem Unfall wurde eine Frau verletzt.
Von Wilhelm Schmid
    Unfall auf der Kreisstraße zwischen Holzschwang und Hirbishofen: Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau verletzt.
    Unfall auf der Kreisstraße zwischen Holzschwang und Hirbishofen: Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau verletzt. Foto: Wilhelm Schmid

    Gegen 16.30 Uhr ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Kreisstraße NU3 zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang und dem zum Markt Pfaffenhofen an der Roth gehörenden Ortsteil Hirbishofen.

    Wie von der Polizei zu erfahren war, wollte die Fahrerin eines Ford-Kombi auf der NU3 aus Richtung Holzschwang nach links in Richtung des Neu-Ulmer Ortsteils Neuhausen einbiegen. Dabei übersah sie nach aktuellem Wissensstand ein auf der Kreisstraße entgegenkommendes Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß.

    Die Frau in dem entgegenkommenden Wagen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Neu-Ulm sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei noch ermittelt.

