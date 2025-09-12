Eine Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Holzschwang und Hirbishofen

Gegen 16.30 Uhr ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Kreisstraße NU3 zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang und dem zum Markt Pfaffenhofen an der Roth gehörenden Ortsteil Hirbishofen.

Wie von der Polizei zu erfahren war, wollte die Fahrerin eines Ford-Kombi auf der NU3 aus Richtung Holzschwang nach links in Richtung des Neu-Ulmer Ortsteils Neuhausen einbiegen. Dabei übersah sie nach aktuellem Wissensstand ein auf der Kreisstraße entgegenkommendes Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Frau in dem entgegenkommenden Wagen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Neu-Ulm sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei noch ermittelt.