Es gehen immer mehr Lichter aus in der einst so stolzen „Welt des Wohnens“, dem Ex-Möbel-Mutschler, Ex-Möbel-Mahler und der Ex-Opti-Wohnwelt. In rund drei Wochen schließt das Berliner Unternehmen home24 seinen „Outlet-Store“. Damit stehen weitere 3500 Quadratmeter leer und die geplante Wiederbelebung wird immer schwieriger.

