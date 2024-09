Pfaffenhofen erhöht Hundesteuer erstmals nach 17 Jahren

Für die rund 400 Hundebesitzer von Pfaffenhofen wird das Halten eines Hundes ab nächstes Jahr teurer. Das dürfte für die meisten von Ihnen eine Überraschung sein. Denn die Hundesteuer wurde in der Gemeinde seit 17 Jahren nicht mehr berührt. Die Erhöhung wurde in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung beschlossen. Sie tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Für einen gewöhnlichen Vierbeiner waren früher 40 Euro an das Rathaus zu bezahlen, künftig werden es 70 Euro sein, was einer eher monatlichen Erhöhung von 2,50 Euro gleichkommt. Anders wird es für die Besitzer eines Kampfhundes sein: Hier ist der Sprung besonders groß – nämlich von 40 auf 500 Euro. Dass das je bezahlt wird, ist allerdings so gut wie ausgeschlossen.

Neue Hundesteuer in Pfaffenhofen: Das sind die Preise

Kämmerin Kathrin Schwegler brachte den Vorschlag auf. Ihr war aufgefallen, dass die Gemeinde zuletzt ihre Hundesteuer im Jahre 2007 angepasst hatte und dass sie deutlich günstiger als in umliegenden Gemeinden war. Außerdem gab es die Unterscheidung zwischen normalen Hunden und Kampfhunden nicht. Deshalb schlug sie für erstere eine Preiserhöhung um 10 Euro und für zweitere die Einführung einer neuen Kategorie – zu 500 Euro. Diese Steuersätze seien für die Region um Pfaffenhofen üblich.

Dies ist ein American Staffordshire Terrier. Er wird als Kampfhund eingestuft und würde im nächsten Jahr in Pfaffenhofen 500 Euro kosten. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

Der Vorschlag kam beim 21-köpfigen Gremium gut an. Nach einer kurzen, wenn auch lebhaften Diskussion einigte sich das Gremium darauf, die Preise ein Stück weiter anzuheben – auf 70 Euro – und für gewisse Vierbeine eine Ausnahme zu genehmigen. Wie Fachbereichsleiter Konrad Müller erklärte, könnten die Besitzer von gefährlichen Hunderassen, etwa Pitbulls, ein sogenanntes „Negativgutachten“ erstellen lassen. Ein Experte untersucht den Hund. Stellt er fest, dass dieser in Wirklichkeit harmloser ist als zunächst angenommen, verleiht er ihm den Titel „nicht gesteigert aggressiv“. Dieses Negativgutachten hat für den Besitzer des Hundes eine positive Wirkung: Er kann es im Rathaus einreichen und wird steuerlich so behandelt wie alle anderen Herrchen und Frauchen.

Kampfhunde-Besitzer müssen tief in die Tasche greifen

Ansonsten, so war der Tenor im Gremium, wäre es unfair, wenn ein Hundebesitzer mit Gutachten das Siebenfache eines normalen Hundes zu bezahlen habe. Schließlich könne zum Beispiel ein alter Hund, der früher mal gefährlich war, mittlerweile niemandem etwas Böses anhaben wollen. Dafür einen Aufpreis von 430 Euro zu verlangen, sei zu viel des Guten. Laut Kämmerin Schwegler gibt es in Pfaffenhofen sechs Hunde, die als Kampfhund eingestuft sind.

Ob die Einnahmen damit sprudeln werden, ist fraglich. Denn Fachbereichsleiter Müller fügte hinzu, dass in Bayern das Halten eines Kampfhundes ohne Negativgutachten ohnehin nicht erlaubt sei. Dennoch entschied sich der Marktgemeinderat, jene Steuer beizubehalten. Aus folgendem Grund: In Pfaffenhofen sind Kampfhunde nicht willkommen – und wer die Anschaffung trotzdem in Erwägung ziehen sollte, soll dadurch abgeschreckt werden.

Dass die Hundesteuer ein ernst zu nehmender Beitrag zum Haushalt ist, beweisen Zahlen, die Müller vorlegt: Im vergangenen Jahr nahm die Gemeinde durch die 400 Hunde 18.062 Euro ein.