IHK schlägt Alarm und warnt vor Stromlücke in der Region

Die Ergebnisse einer Stromstudie für die IHK-Region Ulm zeigen einen enorm steigenden Strombedarf. Ohne schnelleren Ausbau von Erneuerbaren Energien und Stromnetzen drohen der regionalen Wirtschaft große Wettbewerbsnachteile, warnt die IHK Ulm.

Die Industrie müsse auf Strom setzen

2021 lag der Stromverbrauch in der IHK-Region Ulm bei 3,7 Terrawattstunden pro Jahr. Bis 2040 werde sich der Bedarf auf bis zu 9,6 Terrawattstunden erhöhen. Selbst im optimistischen Fall mit einer effizienteren Energienutzung und gesellschaftlichen Verhaltensänderungen würde der Bedarf auf 6,3 Terrawattstunden ansteigen, teilt die IHK mit. Folglich nimmt der Stromverbrauch um 72 Prozent bis 163 Prozent zu. Haupttreiber sei die Industrie, die ihre Dekarbonisierung hauptsächlich durch Elektrifizierung erreichen müsse, um Öl und Gas zu ersetzen.

Nach den aktuellen politischen Zielsetzungen der Landesregierung für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ergebe sich für die IHK-Region Ulm auf der Gegenseite ein Stromerzeugungspotenzial von circa 8,7 Terrawattstunden. „Selbst eine Region mit einem zumindest im Landesvergleich überdurchschnittlich starken Stromerzeugungspotenzial aus Erneuerbaren Energien ist somit in fast allen Szenarien auf Stromimporte angewiesen. Für Baden-Württemberg klafft die Lücke aus Bedarf und Potenzial noch viel erheblicher auseinander“, fasst Johannes Remmele, Vorsitzender des Ausschusses für Energiepolitik der IHK Ulm, die Ergebnisse der IHK-Stromstudie zusammen.

Forderung nach wasserstofffähigen Gaskraftwerken

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) hat die Stromstudie in Auftrag gegeben, um die Folgen und Herausforderungen der Energiewende für Baden-Württemberg bewerten zu können. „Die Studie dient als Benchmarking der politischen Vorgaben, denn das Land hat sich das ehrgeizige Klimaziel gesetzt, fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral zu werden. Trotz verstärktem Engagement hinkt der Ausbau der Erneuerbaren Energien aber hinterher. Uns droht somit eine Stromlücke“, betont Jan Stefan Roell, Präsident der IHK Ulm und Vizepräsident des BWIHK, und fährt fort: „Das macht die Sicherung der Energieversorgung zu einem herausfordernden Standortfaktor. Deswegen müssen wasserstofffähige Gaskraftwerke schnell kommen“.

Tatsächlich waren in der IHK-Region Ulm im Oktober 2023 lediglich Erneuerbare Energien mit einer Leistung von rund 1300 Megawatt installiert. Um das politische Ziel einer Stromerzeugung von 8,7 Terrawattstunden im Jahr 2040 zu erreichen, wären somit sehr hohe Zubauraten bei den Erneuerbaren Energien erforderlich, so die IHK. Gleiches gelte für das Land Baden-Württemberg.

Abwanderung von Unternehmen könnte eine Folge sein

„Für die Wirtschaft in der IHK-Region Ulm und in Baden-Württemberg sind die Studienergebnisse eine schlechte Nachricht“, so Roell. Süddeutschland werde als Standort für Industrieunternehmen und energieintensive Industrien geschwächt. Es drohten Abwanderungen von Unternehmen. „Wir brauchen attraktive Rahmenbedingungen für private Investoren. Das betrifft sowohl den Ausbau der Erneuerbaren Energien als auch den der Übertragungsnetze von Nord nach Süd und Backup-Kraftwerke, um Schwankungen auszugleichen. Ohne diese Investitionsanreize ist die Energiewende nicht zu stemmen. Auch an die europäische Wasserstoff-Infrastruktur, den H2-Backbone, muss die Region Ulm angeschlossen werden“, betont Roell.

Damit der Ausbau grundsätzlich gelingen kann, müssen aus Sicht der IHK mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. „Nach wie vor sind die Genehmigungsverfahren viel zu langwierig und bürokratisch. Im Fall unserer Region wird der Ausbau von Windenergie zudem durch das Tieffluggebiet der Bundeswehr stark gehemmt. Bei beiden Themen muss dringend gehandelt werden. Wettbewerbsfähige Energiepreise und eine sichere Stromversorgung sind für unsere Wirtschaft essenziell“, sagt Remmele.