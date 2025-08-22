Aktenzeichen XY behandelt brutalen Raub in Illereichen

Der brutale Überfall in der Nacht zum Pfingstmontag auf eine Familie im beschaulichen Illereichen, Teilort von Altenstadt, liegt inzwischen rund zehn Wochen zurück.

An jenem 8. Juni sollen vier maskierte Täter die Familie in ihrer Küche überrascht haben. Die Eltern und zwei Teenager wurden gefesselt. Anschließend durchwühlten die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Mit Schusswaffen bedrohten sie die Opfer und schlugen ihnen mehrmals ins Gesicht. Erst nach etwa zwei Stunden verließen die vier Täter, die mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen, das Haus. Die Familie konnte sich kurz darauf von den Fesseln befreien und die Polizei verständigen.

Brutaler Überfall in Illereichen: Polizei Neu-Ulm ermittelt nach Raub in alle Richtungen zusammen mit dem ZDF

Einen Durchbruch bei den Ermittlungen in der Sache hat die Polizei bisher nicht vermeldet. Auf Nachfrage gibt sie sich zugeknöpft. Ob im In- oder Ausland ermittelt werde, ob das Umfeld der Familie im Fokus stehen oder ortsfremde Täter angenommen werden, „dazu können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden“. Auch zur Art der Beute will sich die Pressestelle nicht äußern, „von Schmuck und Wertgegenständen“ war im Juni berichtet worden. Den Wert der Beute umschreibt die Polizei mit „im unteren sechsstelligen Bereich“.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet Zeugen weiter um „eventuelle Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen können, auch wenn die Bürgerinnen und Bürger eine Relevanz für die Aufklärung der Tat für unwahrscheinlich halten“. Auch deshalb hat sie sich prominente Unterstützung gesucht. Moderator Rudi Cerne und sein Format „Aktenzeichen XY“ werden die Neu-Ulmer Kriminalpolizei dabei unterstützen, Täter, Zeugen und Beute zu finden. Sendetermin der beliebten ZDF-Sendung könnte Ende November sein. Der Fall werde mit einem Film präsentiert, bestätigt der zuständige Kriminalbeamte. Gedreht werde allerdings nicht am Tatort, dem Anwesen der Familie in Illereichen. Was genau in der Sendung gezeigt werde, sei noch offen. „Wir hoffen, dass wir bis zum Sendetermin in unseren Ermittlungen deutlich vorangekommen sind.“

Einbrecher in den eigenen vier Wänden: Polizei gibt Verhaltenstipps

Wie es der Familie aktuell geht, dazu kann die Polizei „aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nichts sagen“, antwortet die Pressestelle der Redaktion. „Grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass Betroffene einer solchen Tat eine längere Zeit unter dem Eindruck des Geschehenen stehen.“

Wie sollte man sich verhalten, sollte man selbst Opfer eines Überfalls in den eigenen vier Wänden werden? Die Polizei schickt voraus, „dass Einbrecher grundsätzlich nicht daran interessiert sind, auf die Wohnungseigentümer zu treffen“. Das Risiko eines Einbruchs sei am größten, wenn die Täter keine Bewohner erwarten. „Sollte es dennoch zu einem Täterkontakt kommen, ist grundsätzlich ein deeskalierendes Verhalten angebracht“, rät die Polizei. Über die Notrufnummer 110 sollten die Opfer unverzüglich die Polizei informieren. Weiter raten die Beamten: „Suchen Sie für sich und Ihre Familie einen abschließbaren Raum und warten dort bis zum Eintreffen der Polizei.“ Und: „Versuchen Sie eine direkte Konfrontation mit den Einbrechern soweit möglich zu vermeiden.