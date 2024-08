Anwalt kündigt an: Abgeschobener Straftäter „wird wiederkommen“

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monate ist Mohtajar N. nach der Gruppenvergewaltigung in Illerkirchberg im Jahr 2019 verurteilt worden. Bis Ende März 2022 befand sich der Afghane in Haft. Zunächst in Strafhaft, anschließend für drei Monate in Abschiebehaft. Doch die Rückführung in das von den Taliban regierte Land erfolgte nicht. Der heute 31-Jährige kehrte vielmehr in die Gemeinde im Alb-Donau-Kreis zurück. An diesem Freitag nun wurde er abgeschoben. Sein Anwalt aber kündigt an: Er „wird wiederkommen“.

Michael Kroha