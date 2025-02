Hubschrauber nach Unfall im Einsatz: Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash

Bei einem Unfall auf der Landstraße L260 zwischen Illerkirchberg und Illerrieden sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden, zwei davon sogar schwer.

Kurz vor 9 Uhr waren mehrere Fahrzeuge aus Richtung Illerrieden kommend in Richtung Norden unterwegs. An der Wochenauer Steige auf Höhe des Golfplatzes hatte sich hinter einem Lastzug eine Fahrzeugschlange gebildet. Am Ende der Steige, ausgangs einer Linkskurve, wollte ein Autofahrer den Lastzug überholen. Dabei übersah dieser aber einen entgegenkommenden Peugeot.

Auf der Gegenfahrbahn kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Skoda des Unfallverursachers und dem Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot über eine Grünstreifen bis auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zurückgedrückt.

Unfallzeugen wurden sofort zu Ersthelfern und versorgten den Unfallverursacher sowie die beiden Frauen in dem Peugeot bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Drei Rettungswagen und der Notarzt des Ulmer Rettungshubschraubers „Christoph 22“ waren dazu im Einsatz und brachten alle drei Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr Illerkirchberg sperrte die Straße und sicherte die Unfallstelle ab. Nach der Unfallaufnahme durch die Verkehspolizei Laupheim bargen zwei Abschleppwagen die beiden Unfallwracks.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.