59-Jähriger wird vermisst: Polizei hofft mit Foto auf Hinweise

Ein 59-Jähriger aus Illerrieden wird seit neun Tagen vermisst. Die Polizei hat nun ein Foto des Mannes veröffentlicht und bittet im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise.

Zuletzt gesehen wurde der 59-jährige Jürgen G. am Samstag, 6. Juli, in Illerrieden gesehen. Seither sei er unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche Suchmaßnahmen hätten bislang nicht dazu geführt, dass der Mann gefunden werden konnte. Jürgen G. sei meist zu Fuß unterwegs. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden, da 59-Jährige auf Medikamente angewiesen ist. Über mögliche Hinwendungsorte sei derzeit nichts bekannt, heißt es weiter. So wird Jürgen G. beschrieben:

1,80 Meter groß

normale Statur

kurze, grau/braune Haare

Wie er zuletzt bekleidet war, kann derzeit nicht gesagt werden.

Icon Vergrößern Jürgen G. aus Illerrieden wird vermisst. Foto: Polizei Ulm Icon Schließen Schließen Jürgen G. aus Illerrieden wird vermisst. Foto: Polizei Ulm

Die Ermittler haben nun folgende Fragen:

Wer hat Jürgen G. seit Samstag, 6. Juli, gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen. (AZ)