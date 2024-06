Eternitplatten illegal im Wald entsorgt: Polizei sucht Umweltsünder

In einem Waldstück bei Illerrieden wurden bis zu 20 Eternitplatten illegal entsorgt. Wem ist etwas aufgefallen?

Bei Illerrieden sind in einem Waldstück rund 15 bis 20 Eternitplatten illegal entsorgt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Zeugen entdeckten Bauschutt und das umweltgefährdende Material am Abend des 25. Mai. Der Ablageort befindet sich an einem Waldweg rechtsseitig der K7365, von Beuren kommend in Richtung Illerrieden. Der Transport dorthin dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug wie Lkw, Transporter oder Traktor mit Anhänger erfolgt sein.

Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Wellplatten beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 melden. (AZ)