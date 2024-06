Auf die Gegenfahrbahn gekommen: Heftiger Unfall bei Oberkirchberg

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagvormittag zu einem Frontalzusammenstoß auf der Wochenauer Steige unweit des Golfclubs.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Wagen einer bergabfahrenden 30-jährigen Skoda-Fahrerin beim Wechsel von einer Links- auf eine Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort war eine 83-jährige Ford-Fahrerin unterwegs. Beim Zusammenstoß mit den beiden linke Vorderreifen stellte sich der Ford quer und der Skoda rutschte noch etwa 50 Meter weiter in Richtung Illerrieden.

Feuerwehren aus Illerrieden und Illerkirchberg vor Ort

Die Feuerwehren aus Illerrieden und Illerkirchberg kamen mit rund 50 Feuerwehrleuten zum Einsatz, an der Unfallstelle banden sie auslaufende Flüssigkeiten ab und sorgten für den Brandschutz. Außerdem sperrte die Feuerwehr die Landesstraße zwischen dem Abzweig Beutelreusch und Illerrieden.

Die Feuerwehrleute versorgten gemeinsam mit den DRK-Helfern vor Ort aus Illerkirchberg und Dorndorf die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

„Christoph 22" und Golfwagen im Einsatz

Zwei Rettungswagen und zwei Notärzte kamen an die Unfallstelle, einer der Notärzte kam dabei mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 22“, doch an der dichtbewaldeten Wochenauer Steige besteht keine Landemöglichkeit. Der Hubschrauber landete am Golfclub unterhalb der Steige. Ein dort beschäftigter Feuerwehrmann transportierte mit einem Golfwagen Besatzung und Material zwischen Einsatzstelle und Rettungshubschrauber. Beide Fahrerinnen wurden nach einer Erstversorgung durch die Notärzte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten mit Abschleppwagen geborgen werden.

Die Verkehrspolizei Laupheim versucht, die Unfallursache zu ermitteln. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 13.000 Euro.