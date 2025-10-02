Enden die Einschränkungen auf der Illertalbahn am Sonntag? Das sagt die Deutsche Bahn

Seit Monaten kommt es auf der Illertalbahn zu massiven Einschränkungen. So mancher hatte anfangs womöglich noch an einen Aprilscherz gedacht: Am 1. April dieses Jahres berichtete unsere Redaktion erstmals über die schwerwiegenden Probleme auf der Strecke zwischen Ulm und Memmingen. Stundenlang fuhr an jenem Dienstag kein Zug. Ende April, so eine erste Rückmeldung vonseiten der Deutschen Bahn (DB), könnte die Störung vorüber sein. Doch daraus wurde bei Weitem nichts. Im DB-Störungsmelder heißt es aktuell, dass die Ausfälle „voraussichtlich“ am kommenden Sonntag, 5. Oktober, enden sollen. Kann diese Aussage dieses Mal gehalten werden?
Neu-Ulm/Senden
