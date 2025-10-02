Neu-Ulm/Senden Enden die Einschränkungen auf der Illertalbahn am Sonntag? Das sagt die Deutsche Bahn

Seit Monaten kommt es zu Ausfällen auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen. Am 5. Oktober sollen die Probleme „voraussichtlich“ enden. Kann die Bahn die Aussage dieses Mal halten?