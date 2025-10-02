Icon Menü
Illertalbahn Ulm/Memmingen: Einschränkungen auf Zugstrecke enden tatsächlich

Neu-Ulm/Senden

Enden die Einschränkungen auf der Illertalbahn am Sonntag? Das sagt die Deutsche Bahn

Seit Monaten kommt es zu Ausfällen auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen. Am 5. Oktober sollen die Probleme „voraussichtlich“ enden. Kann die Bahn die Aussage dieses Mal halten?
Von Michael Kroha
    Wegen personalbedingter Ausfälle im Stellwerk Gerlenhofen kommt es seit Monaten auf der Illertalbahn zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr.
    Wegen personalbedingter Ausfälle im Stellwerk Gerlenhofen kommt es seit Monaten auf der Illertalbahn zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Seit Monaten kommt es auf der Illertalbahn zu massiven Einschränkungen. So mancher hatte anfangs womöglich noch an einen Aprilscherz gedacht: Am 1. April dieses Jahres berichtete unsere Redaktion erstmals über die schwerwiegenden Probleme auf der Strecke zwischen Ulm und Memmingen. Stundenlang fuhr an jenem Dienstag kein Zug. Ende April, so eine erste Rückmeldung vonseiten der Deutschen Bahn (DB), könnte die Störung vorüber sein. Doch daraus wurde bei Weitem nichts. Im DB-Störungsmelder heißt es aktuell, dass die Ausfälle „voraussichtlich“ am kommenden Sonntag, 5. Oktober, enden sollen. Kann diese Aussage dieses Mal gehalten werden?

