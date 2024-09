Frau entdeckt ihre gestohlene Handtasche in fremdem Auto – und holt sie sich wieder

In einem Einkaufsmarkt im Saumweg in Illertissen ist eine Kundin bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ließ die 48-Jährige am Freitagnachmittag ihren Einkaufswagen mit der darin befindlichen Handtasche kurz aus den Augen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und stahl die Tasche. Als die 48-Jährige den Diebstahl bemerkte, erinnerte sie sich an ein verdächtiges Fahrzeug im Umfeld des abgestellten Einkaufswagens.

Die Polizei Illertissen bittet nun um Zeugenhinweise

Sie erkannte den Wagen in der Nähe wieder, trat an diesen heran und konfrontierte den Fahrer. Während des Gesprächs sah sie schließlich ihre Handtasche auf der Rücksitzbank liegen. Sie öffnete die Türe, griff ins Fahrzeug und nahm die Tasche an sich. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)