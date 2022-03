Lions Club Illertisen wird aktiv in der Ukrainehilfe

Der Illertisser Lions Club sammelt Spenden für die Geflüchteten aus der Ukraine und verspricht: Das Geld bleibt in der Region.

Die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge aus der Ukraine ist riesengroß, viele Menschen spenden etwas. Der Lions Club Illertissen hat sich jetzt entschlossen, nicht einfach nur zu geben, sondern im Rahmen seiner sogenannten stillen Familienhilfe aktiv zu werden und dazu beizutragen, die Unterstützung zu kanalisieren und zu koordinieren.

Soforthilfe ist wichtig, doch der Lions Club möchte nachhaltig tätig werden, wie Vorstandsvertreter jetzt gegenüber unserer Redaktion erklärten. Die wohltätige Organisation besitzt zahlreich Kontakte, wie der Activity-Beauftragte Dietmar Rothdach sagt, und vor allem große Erfahrung im Helfen. Diese Beziehungen wollen die "Löwen" im Rahmen der Ukraine-Hilfe nutzen und "stille" Unterstützung leisten, etwa um Energiekosten für Wohnungen zu übernehmen, Erstausstattungen zu besorgen und sich auch um sonstige Dinge des täglichen Bedarfs der Angekommenen kümmern.

Ukraine: Lions Club Illertissen will unkompliziert helfen

Man wolle unkompliziert helfen, sagt etwa der amtierende Präsident Michael Kälberer. Und die Spenden fließen 1:1 in die Region, versichert Schatzmeister Wolfgang Karger. Weil alle ehrenamtlich arbeiten, fallen keine Verwaltungsgebühren an. Schwerpunkt der Hilfe solle vor allem der südliche Landkreis Neu-Ulm sein, so Karger. Bei den Spenden werden auch Quittungen ausgestellt, bis 300 Euro reiche für die Steuer jedoch ein Kontoauszug. Weitere Informationen gibt es unter der Mailadresse info@lions-illertissen.de.

Info: Die Daten des Spendenkontos bei der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen lauten: Empfänger ist das Lions Hilfswerk Illertissen e.V., Stichwort "Ukrainehilfe", IBAN: DE68730500000440158517.

