51-Jährige beleidigt und bespuckt Sanitäterin und Polizistin

Bei einem Einsatz in Offenhausen sind in der Nacht zum Sonntag Einsatzkräfte attackiert worden. Gegen 1 Uhr erreichten die Polizei mehrere Mitteilungen aus der Schillerstraße, da eine 51-Jährige lauthals aus dem Fenster ihrer Wohnung schrie und Anwohner dabei wahllos mit dem Tode bedrohte. Den eintreffenden Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm machte die polizeibekannte Frau nicht auf, weshalb zur Wohnungsöffnung die Feuerwehr Neu-Ulm angefordert wurde.

Das passierte laut Polizei Neu-Ulm während der Fahrt im Rettungswagen

Aufgrund des psychischen Zustandes der 51-Jährigen sollte sie in eine Fachklinik gebracht werden, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Der Weg dorthin verlief noch problemlos, doch während der Fahrt versuchte die 51-Jährige, sich abzuschnallen, was durch eine 20-jährige Notfallsanitäterin und eine 20-jährige Polizeibeamtin unterbunden wurde. Beide wurden laut Polizei von der 51-Jährigen mit diversen Kraftausdrücken beleidigt, ins Gesicht gespuckt und leicht verletzt. Erst nachdem die 51-Jährige fixiert und mit einer Spuckschutzhaube ausgestattet worden war, konnte die Fahrt in die Fachklinik fortgesetzt werden.

Die leicht verletzte Notfallsanitäterin und die Polizeibeamtin konnten ihren Dienst fortsetzen. Die 51-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand sowie Beleidigung. (AZ)