Wie viele neue Wohnungen entstehen im Landkreis – und wie viele fehlen?

Der Abwärtstrend auf dem Immobilienmarkt hält weiter an. Abwärtstrend auf dem Immobilienmarkt hält weiter an. Immobilienmarkt hält weiter an. Verbände und Politiker schlagen Alarm. Auch im Landkreis Neu-Ulm ging die Zahl der Baugenehmigungen deutlich zurück. Nach einem Einbruch 2023 sieht es für dieses Jahr noch trüber aus. Dabei ist die Nachfrage nach günstigem Wohnraum unvermindert hoch. Wie viele Wohnungen müssten gebaut werden, und was tun Städte wie Neu-Ulm, Illertissen und Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen? Landkreis Neu-UlmLandkreis Neu-Ulm ging die Zahl der Baugenehmigungen deutlich zurück. Nach einem Einbruch 2023 sieht es für dieses Jahr noch trüber aus. Dabei ist die Nachfrage nach günstigem Wohnraum unvermindert hoch. Wie viele Wohnungen müssten gebaut werden, und was tun Städte wie Neu-Ulm, Illertissen und Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen? Baugenehmigungen deutlich zurück. Nach einem Einbruch 2023 sieht es für dieses Jahr noch trüber aus. Dabei ist die Nachfrage nach günstigem Wohnraum unvermindert hoch. Wie viele Wohnungen müssten gebaut werden, und was tun Städte wie Neu-Ulm, Illertissen und Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen? Neu-Ulm, Illertissen und Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen? Illertissen und Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen? Vöhringen, um der Flaute in der Branche etwas entgegenzusetzen?

Michael Ruddigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis