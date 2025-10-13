Rothtalgau kürt seine Gaumeister im Bogenschießen

Icon vergrößern Bogenschießen in der Dreifachturnhalle. Foto: Günther Braun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bogenschießen in der Dreifachturnhalle. Foto: Günther Braun

Die Bogensportgemeinschaft des Rothtalgaus traf sich kürzlich in der Dreifachturnhalle Weißenhorn zur Gaumeisterschaft 2026. Der Rothtalgau war Ausrichter und wurde von den Vereinen unterstützt. In der WA-Halle kämpften Schützen um die begehrten Titel.

Viele Sieger und Siegerinnen in den Schüler- und Jugendklassen.

In den Schülerklassen Recurve überzeugten Paula Hander (SV Kadeltshofen, Schülerin A) und Theresa Rueß (SV Kadeltshofen, Schülerin B). Bei den Blankbogenschützen siegte Karl Seidl (SV Kadeltshofen, Schüler A m.) und Lilly Quaschner (SV Bubenhausen, Schülerin A w.). Weitere Blankbogen-Sieger waren Leon Straub (SV Attenhofen, Schüler B m.), Leonie Grahlmann (SV Pfeil Grafertshofen, Schülerin B) und Gabriel Eder (SV Bubenhausen, Schüler C). In der Jugend holte Christian Hornung (SV Attenhofen) den Blankbogen-Titel bei den Jungen, während Paula Imminger (SG Weißenhorn) bei den Mädchen gewann. Im Recurve-Jugend war Johanna Rueß (SV Kadeltshofen) erfolgreich.

Im Recurve sicherten sich Markus Hander (SV Kadeltshofen) den Titel in der Masterklasse und Sebastian Henn (SG Weißenhorn) in der Herrenklasse. Die Blankbogen-Siege gingen an Michael Imminger (SG Weißenhorn, Herren), Stephanie Felk (SV Kadeltshofen, Damen), Stephan Rueß (SV Kadeltshofen, Masterklasse), Martina Ohmayer (SV Bubenhausen, Damen-Masterklasse) und Helmut Schuler (SV Bubenhausen, Senioren). Im Compound glänzten Andreas Krause (SG Weißenhorn, Herren), Susi Serbest (SV Kadeltshofen, Damen-Masters), Robert Zettler (SV Kadeltshofen, Senioren) und Florian Felk (SV Kadeltshofen, Junioren- und Erwachsenenklasse).

Blick richtet sich jetzt auf die Bezirksmeisterschaft in der Halle.

Die Teilnehmer lobten die Organisation und faire Atmosphäre. Nun blicken die Schützen auf die Bezirksmeisterschaft Halle am 22. und 23. November, die ebenfalls unter der Leitung des Rothtalgaus in der Dreifachturnhalle Weißenhorn stattfindet. Der Bogensport im Rothtalgau zeigte sich lebendig und zukunftsorientiert. Zuschauer sind willkommen.

