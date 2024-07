Die Kleingärtner aus Pfuhl feiern ihren 75. Geburtstag mit Barbetrieb

Der Kleingartenverein Pfuhl wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Deswegen wird am kommenden Samstag, 20. Juli, „ein kleines, aber feines Fest“, gefeiert, informiert Vereinsvorsitzender Siegfried Werner. Eigenladen wird ins „Eile“, Holzstraße 181, Richtung Pfuhler Baggersee.

Vieles ereignete sich in all den Jahren, doch das Kleingarten-Schiff fand immer wieder einen Anker und machte erfolgreich weiter. Momentan „haben wir leider keine freien Gärten, weder in der Kolonie „Eiland“ noch in den „Wagnergärten“, aber eine Warteliste“, erklärt der Vorsitzende, er lasse sich nochmals für eine Amtsperiode (drei Jahre) aufstellen.

Icon Vergrößern Siegfried Werner Foto: Inge Pflüger Icon Schließen Schließen Siegfried Werner Foto: Inge Pflüger

Siegfried Werner wird wohl in den Vereinsannalen ein großes Kapitel einnehmen, denn um seine Person gab es in der Vergangenheit immer wieder Wirbel. Doch mit Standvermögen und einer vierjährigen Unterbrechung steuert er seit 2022 wieder das Vereinsschiff, das er 2006 zum ersten Mal bis 2018 übernommen hat. Doch vier Jahre später schlenkerte das Vereinsschiff und der „alte Kapitän Werner“ übernahm erneut das Ruder. Er brachte das wankende „Kleingartenschiff“ wieder auf den richtigen Kurs und wollte „damals spätestens 2024 aufhören“, doch ihm zufolge hängt er noch eine Amtsperiode an.

So feiern die Pfuhler im „Eiland“ ihr Jubiläum

Rückblick: Als in den ersten Nachkriegsjahren sehr viele Heimatvertriebene in Pfuhl ein neues Zuhause fanden und der Ruf nach einem Stückchen Land im Grünen zum Anbau für Obst und Gemüse immer lauter wurde, trafen sich im Jahr 1947 Alt- und Neubürger im damaligen Gasthaus „Zu den drei Taubenschlägen“, um einen Verein zu gründen. 1948 wurde dann der „Ortsverein Pfuhl der Kleingärtner. Kreis Neu-Ulm“ ins Vereinsregister eingetragen. Die Anfangsjahre waren sehr schwer, es fehlten die Gerätschaften ebenso jeglicher Gemüse- und Blumensamen. Doch der damalige junge Pfuhler Bürgermeister Karl Salzmann wurde zum großen Fürsprecher der Gartler, die Gemeinde unterstützte sie mit Land und Geld. Aus dem Brachland entstanden Gärten und zwei Vereinsheime, immer mehr Mitglieder suchten die Idylle in Bereich „Eiland“ und „Wagnergarten“.

Auch gemeinsam wurden Höhen und Tiefen bewältigt. Von der Katastrophe in Tschernobyl bis hin zu Gartenhauseinbrüchen, Bränden oder Unwetter. Trotzdem gingen und gehen die Kleingärtner nicht unter, denn Erholung im Grünen ist nach wie vor in. - heute zählt der Verein 298 Mitglieder.

Das Festprogramm der Kleingärtler

Das Festprogramm: Beginn der Geburtstagsfeier ist am Samstag, 20. Juli, 14 Uhr, in der Kolonie „Eiland“, Richtung Pfuhler See, mit Kaffee und Kuchen, Leckereien vom Grill, Pommes, Kartoffelpuffer, alkoholfreie Getränke und Bier vom Fass. Von 14 bis 18 Uhr Kinderprogramm in Manu*s Spielecke für den Nachwuchs und ab 16 Uhr lockt ein Kletterbaum. Ab 19 Uhr Barbetrieb.