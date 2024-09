Batterien der Zukunft: Ulm bereitet das Lithium-Ionen-Ende vor

Beeindruckende Daten werden zur Begrüßung von Forschungsministerin Petra Olschowski auf dem Eselsberg genannt: Mit 500 Beschäftigten ist Ulm der größte Forschungsstandort im Bereich Batterien in ganz Deutschland, „vielleicht sogar in der Welt“, heißt es. Und auch im Bereich der wissenschaftlichen Erfolge spiele Ulm im Konzert der ganz Großen mit, wie Max Fichtner (Helmholtz-Institut, HIU) und Axel Groß (Leiter des Instituts für Theoretische Chemie an der Uni Ulm) vortragen.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis