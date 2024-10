Auf dem Messegelände dreht sich drei Tage lang alles um Briefmarken

Demnächst ist es wieder so weit: An drei Tagen in Folge dreht sich auf dem Ulmer Messegelände wieder alles um Briefmarken. Die Internationale Briefmarken-Börse (IBB) findet dort nun bereits zum dritten Mal statt – von Donnerstag, 24. Oktober bis Samstag, 26. Oktober. Jahrzehntelang war Sindelfingen zuvor das Zentrum für die Sammler von Briefmarken.

Das Hobby ist vielfältig: Manche erfreuen sich an den Motiven und befassen sich mit einem bestimmten Thema. Andere konzentrieren sich auf ein bestimmtes Land, auf einzelne Markenserien oder einen Zeitabschnitt. Die Briefmarken-Börse bietet Sammlern in den Hallen 1 und 2 Stände von knapp 70 Händlern, Auktionshäusern, Verlagen und Postverwaltungen wie auch spannende Vorträge. Eine Sonderschau beleuchtet die Entwicklung der Nachkriegszeit und der Gründungsgeschichte beider deutscher Staaten in der Philatelie (Briefmarkenkunde) und Postgeschichte. Der Verein für Briefmarken Ulm/Neu-Ulm thematisiert in einer Ausstellung die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Ulmer Straßenbahn. Es gibt Wettbewerbsausstellungen, Gewinnspiele und auch für Kinder und Jugendliche gibt es in Halle 2 spannende Angebote. Wer mag, kann seine Briefmarken beurteilen lassen, außerdem werden alle Fragen zu dem Hobby beantwortet.

Die Internationale Briefmarken-Börse (IBB) in Ulm ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Briefmarkensammler in Deutschland. Unter den Ständen findet man zum Beispiel die Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) mit sämtlichen UN-Briefmarken oder das Büro von Burkhard Magin aus Worms, der vor allem Stücke deutscher und internationaler Postgeschichte sowie Heimatbelege und Ansichtskarten dabeihat. Nach längerer Unterbrechung nehmen wieder die baltischen Postverwaltungen aus Lettland und Litauen teil. Die Post Österreich bringt eine Sonderausgabe mit Ulmer Motiven mit. Gefragt bei den Besuchern sind außerdem wohl wieder die Sonderstempel zur Internationalen Briefmarken-Börse.

Die Briefmarken-Börse startet an allen drei Tagen um 10 Uhr. Am Freitag um 10 Uhr gibt es einen Vortrag zu weltweiten modernen Fälschungen von Briefmarken aus China. Die Tageskarte kostet fünf Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.