Weltfrauentag: Drei Chefinnen und ihre Erfahrungen

Nicht einmal 30 Prozent der leitenden Positionen in Deutschland sind mit Frauen besetzt, schreibt das Statistische Bundesamt. Je nach Branche und Altersgruppe variieren die Zahlen der Statistiker etwas. Mal fällt die Quote doch etwas höher aus, mal etwas niedriger. Die Ulmer Kulturbranche sticht mit besonderen Ergebnissen heraus: Fast alle Museen werden von Frauen geleitet. Zum Internationalen Frauentag am 8. März erzählen drei dieser Chefinnen von den besonderen Herausforderungen, denen Frauen auf ihrem Karriereweg begegnen.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internationaler Frauentag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis