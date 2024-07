Unbekannte betrügen 68-Jährigen aus Pfaffenhofen um mehr als tausend Euro

In Pfaffenhofen an der Roth ist ein 68-Jähriger auf die Betrugsmasche eines anonymen Betrügers hereingefallen und wurde deshalb um mehr als tausend Euro bestohlen. Wie die Polizeiinspektion Weißenhorn mitteilte, erhielt der Mann wohl Anfang der vergangenen Woche eine betrügerische E-Mail. Sie war so gestaltet und formuliert, als sei sie von einer Bank versendet worden, und sie enthielt einen Internet-Link. Der 68-Jährige klickte diesen zunächst an. Doch als er daraufhin aufgefordert wurde, mehrere Daten anzugeben, kam er dem nicht nach.

Senior aus Pfaffenhofen an der Roth wird angerufen – über tausend Euro weg

Wenige Tage später wurde der Pfaffenhofener von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Auf seinem Konto sei unberechtigt Geld abgebucht worden. Damit er sein Geld zurückbekomme, müsse er eine Nachricht, die er auf seine Banking-App bekomme, bestätigen. In diesem Fall erkannte der Mann den Betrug nicht. Er bekam die Nachricht und klickte sie an. In der Folge wurde ein vierstelliger Betrag vom Konto des Geschädigten abgebucht, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob es ein oder mehrere Täter waren, nannte die Polizei nicht. Vor Betrugsmaschen wie diesen wird ausdrücklich gewarnt. (AZ)