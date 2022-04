Corona und Ukraine: Wie steht es um den Landkreis im doppelten Krisenmodus?

Plus Die Krise als Dauerzustand: Landrat Thorsten Freudenberger spricht über seine erneute Corona-Infektion, über "Spaziergänger" und über die Hilfsbereitschaft.

Normalerweise sollten Interviews nicht mit dieser Frage begonnen werden, bei Ihnen machen wir eine Ausnahme: Wie geht es Ihnen? Sie waren nach einer erneuten Corona-Infektion vor Kurzem in Quarantäne...



Thorsten Freudenberger: Mir geht es persönlich gut. Ich bin dankbar und demütig, dass ich auch die zweite Infektion gut überstanden habe, nach allem, was ich bisher sagen kann, und auch wieder Sport treiben kann.