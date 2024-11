Jan Stefan Roell ist der neue Präsident der Baden-Württembergischen IHK

Jan Stefan Roell, bisheriger BWIHK-Vizepräsident und Präsident der IHK Ulm, wurde einstimmig an die Spitze der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammer (BWIHK) gewählt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und darauf, die Belange unserer Wirtschaft in diesen anspruchsvollen Zeiten tatkräftig zu vertreten“, erklärt Roell, Geschäftsführer der Roellpartners und Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Zwick-Roell.

„Die wirtschaftliche Lage ist alarmierend, wir stehen geopolitisch wie auch strukturell vor enormen Herausforderungen. Das macht eine starke politische Unterstützung unserer Unternehmen unabdingbar. Wir brauchen einen breit angelegten Aktionsplan Wirtschaft, um die Abwanderung und Verlagerung von Unternehmen zu stoppen. Alle demokratischen Parteien sind aufgerufen, hierfür Konzepte auf den Tisch zu legen“, betont der neue Präsident.

„Langfristig müssen wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten, damit Baden-Württemberg auch zukünftig zur Weltspitze gehört. In Sachen Fachkräfte liegt der Schlüssel bei der Weiterentwicklung der Bildungspolitik im Land. Das werde ich mit viel Engagement einfordern“, so Roell, der im vergangenen Jahr als Präsident der IHK Ulm in die zweite Amtszeit gewählt wurde. Als Vorsitzender der Task Force Wasserstoff des BWIHK setzt er sich verstärkt für die energiepolitischen Belange der Wirtschaft in Baden-Württemberg ein. (AZ)