SV Kadeltshofen begeistert Besucher beim Herbstmarkt in Pfaffenhofen a.d. Roth

Icon vergrößern Bürgermeister Sebastian Sparwasser beim Luftpistoleschießen. Foto: Stephanie Felk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bürgermeister Sebastian Sparwasser beim Luftpistoleschießen. Foto: Stephanie Felk

Beim diesjährigen Herbstmarkt in Pfaffenhofen präsentierte sich der SV Kadeltshofen mit einem vielfältigen Mitmachprogramm. Am Stand des Vereins konnten die Besucher selbst aktiv werden und die Sportarten ausprobieren. Zur Auswahl standen Luftgewehr, Luftpistole, Lichtgewehr sowie Bogenschießen. Schon kurz nach Marktbeginn herrschte reger Andrang, und viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit den Sportgeräten zu sammeln. Die Resonanz war durchweg positiv.

Neben dem Ausprobieren der Sportarten war auch der Austausch wichtig.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wurde. Viele Besucher zeigten großes Interesse und stellten Fragen zu unserem Verein und zum Schießsport allgemein“, erklärte ein Vorstandsmitglied des SV Kadeltshofen. Dabei stand nicht nur das Ausprobieren im Vordergrund, sondern auch der persönliche Austausch. Zahlreiche Marktgäste nutzten die Chance, mehr über die Trainingsmöglichkeiten, den Vereinsalltag und die Jugendarbeit zu erfahren.

Besonders für die Kinder war der Besuch am Stand ein Highlight. Jeder junge Teilnehmer erhielt zur Erinnerung eine Medaille, so dass kein Kind mit leeren Händen nach Hause ging. „Uns ist wichtig, dass die Kinder Freude am Sport entdecken und eine positive Erfahrung mitnehmen. Die strahlenden Gesichter sprechen für sich“, betonten die Organisatoren.

Viele Gäste interessierten sich für ein Training im Verein.

Das Engagement des Vereins auf dem Herbstmarkt zeigte eindrucksvoll, wie wichtig es ist, den Sport und das Vereinsleben nach außen zu tragen. Viele Gäste äußerten den Wunsch, das Angebot auch im Rahmen eines Trainings vertiefen zu können. Interessierte sind herzlich eingeladen, beim Training vorbeizuschauen. Die Trainingszeiten für das Bogenschießen sind mittwochs und freitags ab 16.30 Uhr auf dem Bogenplatz. Ab dem 11. Oktober findet das Training immer mittwochs und samstags ab 17 Uhr in der Vereinsgaststätte „Hirsch“ in Kadeltshofen statt, Luftgewehr ab 19 Uhr. Der SVK freut sich auf viele neue Gesichter und hofft, dass der Herbstmarkt der Startschuss für einige zukünftige Vereinsmitglieder war.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!