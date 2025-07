150-jähriges Bestehen: Die Freiwillige Feuerwehr Reutti feiert Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Reutti ist seit 1875 im Einsatz. Zum 150-jährigen Bestehen findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, eine Jubiläumsfeier auf dem Dorfplatz am Feuerwehrhaus in Reutti (Burgweg 6) statt.

Bei der Feier im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti wird ein neues Feuerwehrfahrzeug gesegnet

Der Festauftakt am Samstag, 2. August, beginnt um 16 Uhr im Biergarten. Musikalisch sorgt die United Dance Band mit Cover-Songs für die passende Umrahmung und Feierstimmung. Ab 21 Uhr gibt es zusätzlich eine Bar mit DJ. Der Sonntag, 3. August, startet um 10.15 Uhr mit einer Andacht und Segnung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 der Firma Magirus, das seit Anfang des Jahres in Reutti zum Einsatz kommt. Zuvor war es einige Jahre in der Hauptwache Neu-Ulm in Benutzung.

Anschließend ist ab 11 Uhr wieder der Biergarten geöffnet, diesmal musikalisch begleitet von der Schützenkapelle Reutti. Parallel dazu gibt es eine Fahrzeugausstellung: Hier können historische Feuerwehrfahrzeuge und moderne Technik aus nächster Nähe betrachtet werden. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. (AZ)