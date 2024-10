Unfall in Supermarkt: Junger Mann gerät mit Hand in Fleischwolf und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Supermarkt in der Neu-Ulmer Innenstadt ist am Samstagmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Bei der Fleischverarbeitung in der dortigen Metzgerei geriet der 22-Jährige mit der Hand in einen Fleischwolf. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ermittlungen, wie es genau zu den Verletzungen kommen konnte, dauern derzeit noch an. Ein Fremdverschulden lag nach Angaben der Polizei nicht vor. (AZ)