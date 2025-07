Rauchsäule kilometerweit sichtbar: Kabeltrommeln und Baucontainer geraten in Brand

Was brennt denn hier? Mit dieser Frage hat eine Mitarbeiterin aus Elchingen am Montagabend unserer Redaktion ein Bild zukommen lassen. Darauf zu sehen ist eine größere Rauchsäule aus weiterer Entfernung. Ihre grobe Schätzung: In Richtung Weißenhorn müsse es brennen.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten kann zunächst keine genauen und vor allem keine gesicherten Angaben machen. Ein Vorfall, der gegen 17.14 Uhr über die Leitstelle gemeldet wurde, könnte aber passen: In Roggenburg soll Baumaterial auf einer Baustelle brennen. Die Streife der Polizei sei aber noch auf dem Weg dorthin.

Der zunächst dunkle und dicke Rauch sei kurze Zeit später in hellen Rauch übergegangen, berichtet unsere Mitarbeiterin. Zwischen ihr in Elchingen und dem mutmaßlichen Brandort in Roggenburg liegen mehr als 20 Kilometer Luftlinie.

Baucontainer und Kabeltrommeln brennen auf Baustelle in Roggenburg

Etwa eine Dreiviertelstunde später kann die Polizei mitteilen, dass der Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde. Gebrannt haben nach bisherigen Erkenntnissen ein Baucontainer und drei Kabeltrommeln auf der Fläche einer Baustelle in der Straße Am Zimmerplatz. Von den Kabeltrommeln soll das Feuer auf den Container übergegriffen sein. Auch ein Bau-Lkw ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist auch Dienstag noch unklar und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Eine Warnmeldung, dass Fenster und Türen geschlossen werden müssen, sei nicht herausgegeben worden, so der Polizeisprecher. Aufgrund der Wetterlage sei der Rauch nach oben weggezogen. Daher sei er auch so weit ersichtlich gewesen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Roggenburg und Biberach. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 50.000 Euro. (krom/wis)