Eine wichtige Ausrüstungslücke wird geschlossen!

Im Zuge des Programms „Forward Hearts von Stryker“ spendete die defiworld.de der Feuerwehr Kadeltshofen einen Defibrillator für den Einsatz auf dem Feuerwehrfahrzeug. Über die Übergabe durch Alexander Sommer, Medical Industrie, freuten sich neben der Feuerwehr auch der Bürgermeister Sebastian Sparwasser sehr über die Ausrüstungsspende. „Dieses Gerät wird die Hilfeleistung erleichtern und den Ausrüstungsstatus am Standort Feuerwehr Kadeltshofen deutlich erhöhen.“ Der 1. Kommandant Markus Rupp nahm das Gerät in Empfang und ergänzte. “Das Gerät kann sofort in Betrieb gehen. Wir sind vorbereitet und ausgebildet. Welchen großen Mehrwert ein solche Defibrillator haben kann, haben wir im Ort ja bereits erfahren“. Im Namen der Feuerwehr wurde der Dank an Stryker und Medical Industrie als langjähriger Partner überbracht und das Gerät sofort in den Dienst gestellt.