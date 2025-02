Erfolge im Bogenschießen

Icon Vergrößern Kadeltshofen 2 und Kadeltshofen 3. Foto: Stephanie Felk Icon Schließen Schließen Kadeltshofen 2 und Kadeltshofen 3. Foto: Stephanie Felk

Der SV Kadeltshofen hat bei den jüngsten Ligaschießen im Bogensport einen Erfolg erzielt. Gleich drei Mannschaften des Vereins konnten sich über Aufstiege und hervorragende Platzierungen freuen. Die erste Mannschaft ( Rene Baier, Stephan Rueß, Markus Hander und Christoph Häussler) sicherte sich souverän den Aufstieg in die Oberliga. Über die gesamte Saison hinweg zeigten die Schützen eine beeindruckende Konstanz und blieben ungeschlagen. Auch die zweite Mannschaft (Alex Dorf, Steffi Felk, Thomas Palm und Thomas Janus) kann jubeln: Sie steigt in die Bezirksliga auf. Mit einer starken Mannschaftsleistung konnten sich die Schützen den Aufstieg sichern. Die Jugendmannschaft, Kadeltshofen 3 ( Leonie Felk, Jonathan Palm, Magdalena Häussler, Johanna und Franziska Rueß) rundete den erfolgreichen Tag ab. Mit einem hervorragenden dritten Platz in der Bezirksklasse zeigten die jungen Talente ihr großes Potenzial. Sie sind die Zukunft des Vereins und versprechen für die kommenden Jahre spannende Wettkämpfe. Der Vorsitzende des SV Kadeltshofen Karl Heinz Rueß zeigte sich überglücklich über die Erfolge seiner Schützen: „Die gesamte Mannschaft hat hart gearbeitet und diesen Erfolg mehr als verdient. Wir sind stolz auf unsere Bogenschützen und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen in den höheren Ligen.“ Die Erfolge des SV Kadeltshofen sind ein weiterer Beweis dafür, dass der Bogensport in der Region immer beliebter wird. Der Verein lädt alle Interessierten ein, das Bogenschießen einmal auszuprobieren und Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden.

