Jungschützen zeigen ihr können beim 3D-Turnier

76 Kinder und Jugendliche kamen kürzlich zum SV Kadeltshofen. Bei diesem fand das Kinder- und Jugendturnier im 3D-Schießen statt. Bei diesem Turnier durften nur die Jungschützen teilnehmen, während die Erwachsenen als Zuschauer anwesend waren. Die Parcourslänge betrug etwa drei Kilometer, und an 30 Zielen konnten die Teilnehmer ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. In diesem Jahr war die Anzahl der Anmeldungen so hoch, dass die einzelnen Klassen getrennt wurden. Das bedeutet, dass Mädchen und Jungen nicht in derselben Klasse schossen. Die Ergebnisse belegen die hervorragende Jugendarbeit in den Vereinen und verdeutlichen, wie wichtig die Förderung junger Talente ist. Es war ein spannender Tag mit viel Freude, Spannung und einem starken Zusammenhalt unter den Teilnehmern.

