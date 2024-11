Schnell und fehlerfrei: eine perfekte Leistungsprüfung

Die Feuerwehr Kadeltshofen hat erfolgreich die Feuerwehr-Leistungsprüfung Bayern in der Variante 1/Löschaufbau absolviert. Die Teilnehmer, die in den Stufen eins bis sechs angetreten sind, zeigten eine herausragende Leistung und legten die Prüfung ohne Fehlerpunkte ab. Diese Leistung bestätigt die intensive Vorbereitung und das große Engagement der Mannschaft.

Die Leistungsprüfung dient nicht nur dem Erwerb der Abzeichen, sondern ist eine wichtige Übung für reale Einsätze. Die Feuerwehrleute trainieren dabei den grundlegenden Umgang mit Fahrzeug und Material, was in Ernstfällen lebensrettend sein kann. Besonders hervorzuheben ist, dass all dies ehrenamtlich und in der Freizeit der Feuerwehrmänner und -frauen geschieht.

Durch den regelmäßigen Übungsdienst stellt die Feuerwehr Kadeltshofen sicher, dass sie jederzeit einsatzbereit ist, um der Bevölkerung im Notfall schnell und kompetent zur Seite zu stehen. Die erfolgreiche Leistungsprüfung zeigt einmal mehr den hohen Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft der gesamten Mannschaft.