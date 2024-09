Schützenverein Kadeltshofen glänzt im Bogensport

Icon Vergrößern Der Kadeltshofer Alexander Dorf wurde in der Klasse WA Bogen 3D Deutscher Meister. Foto: Stephanie Felk Icon Schließen Schließen Der Kadeltshofer Alexander Dorf wurde in der Klasse WA Bogen 3D Deutscher Meister. Foto: Stephanie Felk

Der SV Kadeltshofen kann am Ende der Schießsaison 2023/24 auf viele Erfolge im Bogenschießen zurückblicken. Die Jugend steht hier ganz klar im Vordergrund. Einer der größten Erfolge gelang dieses Jahres der Schülerin Klara Baier. Bei den IFAA European Bowhunter Championship wurde sie im österreichischen Bad Kleinkirchen Europäische Meisterin in der Klasse Blankbogen Schüler weiblich.

Aber auch die erwachsenen Bogenschützen stehen dem in nichts nach und erzielten hervorragende Ergebnisse: In der Mannschaftswertung bei der Deutschen Meisterschaft Team/Mixed in Oberstdorf stattfand, erkämpfte sich die Damenmannschaft mit Martina Ohmayer, Leonie Felk und Stephanie Felk die Bronzemedaille. Auch die Herren (Christoph Häussler, Stephan Rueß, Donat Vogel) kamen auf den dritten Rang und erhielten Bronze. Sogar eine Goldmedaille und damit den Deutschen Meistertitel errang Alexander Dorf bei der Deutschen Meisterschaft WA Bogen 3D im niedersächsischen Celle bei den Herren mit seinem Langbogen. In der Klasse Blankbogen Damen ging beim gleichen Wettbewerb die Bronzemedaille an die Schützin Stephanie Felk. Deutscher Vizemeister wurde Stephan Rueß erst vor kurzem bei der deutschen Meisterschaft Bogen im Freien, die in Wiesbaden stattfand. Er holte sich in der Klasse Blankbogen Herren die Silbermedaille.

Der SV Kadeltshofen macht eine gute Vereinsarbeit und bietet auf seinem vereinseigenen Bogenschießplatz hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Trainiert und angeleitet werden die Schützen von erfahrenen Vereinsübungsleitern sowie einer ausgebildeten C-Trainerin Leistungssport.

Wer jetzt aber meint, dass die Saison zu Ende ist und die neue ruhiger wird, der irrt sich. Im Jahr 2025 startet der SV Kadeltshofen in sein Jubiläumsjahr und feiert das 75-jährige Bestehen. Hierzu findet das 91. Gauschießen des Rothtalgaus Weißenhorn vom 4. bis 14. Mai 2025 statt. Im Anschluss startet das große Festwochenende mit dem „SchützaFest“ vom 23. bis 25. Mai.