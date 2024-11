„Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“: Theaterbühne Kadeltshofen feiert bald Premiere

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Theaterbühne Kadeltshofen wieder traditionell eine Theateraufführung in der Vereinshalle in Steinheim. Zur Aufführung kommt das Lustspiel „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ von Carsten Schreier. Bürgermeister Reiner (Karl Dirr) muss die nächsten Nächte in seinem eigenen Büro verbringen, da ihn seine Frau Hilde (Anna Schweiggert) aus seinem Haus geworfen hat. Nicht nur seine Frau Hilde, sondern auch Klausi, der Hausmeister (Hans-Peter Zeller), und die Sekretärin Regina (Marianne Ruff) haben es mit dem Bürgermeister nicht leicht und werden von ihm nur herumgescheucht. Für zusätzlichen Trubel im Rathaus sorgen die ständig nörgelnde Tratschtante (Natalia Rink) und der etwas trottelige Postbote (Markus Gold).

Wenn der Hausmeister am Bürgermeistertisch sitzt

Die Einweihung des Rathauses steht an und der Bischof (Dominik Kauf) und seine Haushälterin Maria (Lena Schmid) haben sich persönlich angekündigt. Die Vorbereitungen hierfür verlaufen alles andere als optimal. Reiner fällt von der Leiter und verliert das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, lassen ihn seine Mitarbeiter im Glauben, er sei gestorben. Hausmeister Klausi übernimmt ersatzweise die Geschäfte des Bürgermeisters. Doch er ist mit seiner neuen Aufgabe deutlich überfordert und verwechselt einige Dinge. Es hilft nichts… der alte Bürgermeister Reiner muss wieder in sein vorheriges normales Leben zurückkehren. Doch wie? Die Antwort hierfür steht in der Glaskugel…

Regie führen Josef Offenwanger und Karlheinz Hartner, Premiere in der Steinheimer Vereinshalle wird am Samstag, 16. November, 19.30 Uhr, gefeiert. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 17. November, 18:30 Uhr, sowie täglich am folgenden Wochenende, 22. bis 24. November. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 3. November, von 13 Uhr bis 14:30 Uhr im Pfarrheim in Kadeltshofen statt. (AZ)