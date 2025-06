Kämpfe, Feuer, Musik und mehr: Der Mittelaltermarkt „Spektakulum zu Weißenhorn“ ist eröffnet

Ritter in Rüstung, Schwertkämpfe und Turniere, Marktplätze mit Gauklern und Händlern. All das, wofür das Mittelalter aus Geschichten und Filmen bekannt ist, können Besucherinnen und Besucher für vier Tage in Weißenhorn selbst erleben. Beim Mittelaltermarkt „Spektakulum zu Weißenhorn“ haben alle Gäste die Möglichkeit, in ein früheres Zeitalter einzutauchen. Das Fest startete am 6. Juni. Bis Montag, 9. Juni, dauert die Zeitreise an.

