Katastrophen-Alarm heute im Kreis Neu-Ulm: Polizei, Feuerwehr & Rotes Kreuz üben Ernstfall

Landkreis Neu-Ulm

Katastrophen-Alarm im Kreis Neu-Ulm: Blaulicht-Organisationen üben heute den Ernstfall

Hunderte Kräfte von Polizei, Feuerwehr, BRK und THW proben am heutigen Samstag den Katastrophenfall. Nicht erschrecken also, wenn am Vormittag viel Blaulicht und Martinshorn zu sehen und hören ist.
    • |
    • |
    • |
    Im Kreis Neu-Ulm wird am Samstag, 11. Oktober, der Katastrophenfall geübt.
    Im Kreis Neu-Ulm wird am Samstag, 11. Oktober, der Katastrophenfall geübt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nicht erschrecken: Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, BRK und THW sind am heutigen Samstag, 11. Oktober, im Landkreis Neu-Ulm unterwegs. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Ernstfall, sondern um eine große Katastrophenschutzübung.

    Eine solche Vollübung ist gesetzlich vorgeschrieben und findet regelmäßig statt, wie die Neu-Ulmer Kreisverwaltung mitteilt. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) am Landratsamt Neu-Ulm wird die Vollübung nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz koordinieren. Als zuständige Katastrophenschutzbehörde hat sie die Gesamtleitung des Übungseinsatzes inne. Die Übung beginnt gegen 9 Uhr und endet spätestens um 12.30 Uhr.

    Großübung von Polizei, Feuerwehr und Co im Kreis Neu-Ulm: Ort und Szenario vorab nicht bekannt

    Ziel ist es, die Einsatzkräfte für einen möglichen Katastrophenfall vorzubereiten und das Zusammenspiel der verschiedenen Personen und Organisationen zu üben. Um die gestellten Aufgaben möglichst wirklichkeitsgetreu zu gestalten, sind den Kräften der genaue Verlauf der Übung und das Geschehen im Vorfeld nicht bekannt. Aus diesem Grund können vorab auch keine weiteren Informationen, wie zum Beispiel zu Einsatzorten und -szenarien, veröffentlicht werden.

    Die Bevölkerung wird am heutigen Samstag über das Warnsystem Mowas, die Landkreis-Webseite sowie die Social-Media-Kanäle des Landkreises über den Einsatz informiert. Auch werden dort gegebenenfalls weitere Hinweise veröffentlicht. „Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für eventuell auftretende Einschränkungen im Verkehr und bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Denn wir proben für den Ernstfall und damit auch für Sie!“, heißt es aus dem Neu-Ulmer Landratsamt.

