Katrin Albsteiger kandidiert 2026 erneut als Oberbürgermeisterin in Neu-Ulm

Neu-Ulm

OB-Wahl 2026: Katrin Albsteiger tritt wieder an – „Ich wüsste nicht, was ich lieber tun würde“

Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger geht nächstes Jahr erneut für die CSU ins Rennen. Wie positionieren sich die anderen Parteien?
Von Michael Ruddigkeit
    Katrin Albsteiger ist seit mehr als fünf Jahren Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Jetzt gab sie bekannt, dass sie bei der Wahl 2026 erneut kandidiert.
    Katrin Albsteiger ist seit mehr als fünf Jahren Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Jetzt gab sie bekannt, dass sie bei der Wahl 2026 erneut kandidiert. Foto: Dominik Prandl

    Die Spekulationen um Katrin Albsteigers Zukunft haben ein Ende: Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin tritt bei den Kommunalwahlen 2026 wieder an. Das hat die 41-Jährige jetzt bekannt gegeben. Zwar hat sich Albsteiger damit etwas Zeit gelassen, doch sie sagte: „Es stand nie zur Debatte, eine andere Entscheidung zu treffen.“ Sie will weitere sechs Jahre Chefin im Neu-Ulmer Rathaus bleiben. Denn das Amt der Oberbürgermeisterin ist für sie eine Art Traumjob: „Ich wüsste nicht, was ich lieber tun würde.“ Sollte sie erneut gewählt werden, würde sie auch einem Ruf aus München nicht folgen.

