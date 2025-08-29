OB-Wahl 2026: Katrin Albsteiger tritt wieder an – „Ich wüsste nicht, was ich lieber tun würde“

Die Spekulationen um Katrin Albsteigers Zukunft haben ein Ende: Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin tritt bei den Kommunalwahlen 2026 wieder an. Das hat die 41-Jährige jetzt bekannt gegeben. Zwar hat sich Albsteiger damit etwas Zeit gelassen, doch sie sagte: „Es stand nie zur Debatte, eine andere Entscheidung zu treffen.“ Sie will weitere sechs Jahre Chefin im Neu-Ulmer Rathaus bleiben. Denn das Amt der Oberbürgermeisterin ist für sie eine Art Traumjob: „Ich wüsste nicht, was ich lieber tun würde.“ Sollte sie erneut gewählt werden, würde sie auch einem Ruf aus München nicht folgen.
Neu-Ulm
