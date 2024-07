Kik zieht in die Ulmer Hirschstraße: „Billigheimer“ eröffnet in bester Lage

„Nur nackt ist billiger“ - so lautet einer der Werbeslogans des Textildiscounters Kik, der am Freitag, 12. Juli, in der Ulmer Fußgängerzone eröffnet. Nicht irgendwo, sondern am Anfang der Hirschstraße am Ulmer Münster. Damit geht ein Discounter in eine 1A-Lage, der sonst eher in hinteren Bereichen zu finden ist. Kik möchte mit diesem Filialkonzept nach eigenen Angaben seine Präsenz in A-Lagen weiter testen.

Den ersten Pop-up-Store eröffnet Kik in bester Lage in Köln, punktuell solle das Konzept auch in A-Lagen etabliert werden. Der zweite „Punkt“ nach der Kölner Schildergasse wird jetzt die Ulmer Hirschstraße.

Ein Leerstand weniger in der Hirschstraße

„Ein Leerstand ist weg. Das ist gut“, sagt Martin Walke, der Branchenbetreuer für den Einzelhandel bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ulm. Auch wenn diese Lücke nicht nachhaltig besetzt ist: Wie das Unternehmen auf Nachfrage sagt, soll zunächst ein Pop-up-Store, also ein vorübergehender Laden, für ein Jahr eröffnet werden.

Der ist nicht klein: Gut 700 Quadratmeter hat das Geschäft in Ulms bester Lage. In Ulmer Handelskreisen ist hinter vorgehaltener Hand zu hören, dass der Einzug eines „Billigheimers“ im Grunde ein erstes Anzeichen von „Trading-Down“ sei, also eine Art Angebotsrückgang in Fußgängerzonen durch die Verringerung des Qualitätsniveaus. Einen künftigen Ulmer Handelskollegen mit Klarnamen derart zu diskreditieren, das will allerdings auch niemand.

Kik, eine Bereicherung für die Ulmer Innenstadt?

So weit möchte Walke nicht gehen: Es könne durchaus eine Bereicherung für den Innenstadthandel sein, wenn ein Angebot auch für „kleinere Geldbeutel“ bereitgehalten wird. Läden wie Kik könnten durchaus mehr Passanten in die Innenstadt locken. „Als eine Art Abrundung ist das nicht schlecht.“

Allerdings weiß Walke auch genau, dass Läden wie Kik nicht zur Unverwechselbarkeit einer Fußgängerzone beitragen. Kik gibt es in der Region vielfach: doppelt in Neu-Ulm, Pfaffenhofen, Nersingen, Senden, Vöhringen und Weißenhorn. Viele Jahre war hier, wo die Hirschstraße auf den Münsterplatz trifft, der schwedische Textilriese H&M untergebracht. Der hat seine Ulmer Standorte inzwischen komplett auf ein zweistöckiges Geschäft in den Sedelhöfe konzentriert.

Seitdem ist für den Standort keine dauerhafte Lösung gefunden: Aus einer Insolvenzmasse wurden hier monatelang Schuhe verramscht, bevor jetzt eine andere vorübergehende Lösung hier plakatiert wurde. Ein Leerstand ist in direkter Nachbarschaft zu beklagen: Hallhuber in der Hirschstraße 1 steht im Zuge der Insolvenz des Münchner Modeanbieters leer. Diese Immobilie gehört nach Informationen der Redaktion einer bekannten Ulmer Juwelierfamilie, die sich im Laufe von Jahrzehnten an hohe Mieteinnahmen gewöhnt hatte. Schräg gegenüber folgte im vergangenen Herbst auf das Salamander-Schuhhaus mit Only eine weitere Kette in eine zentrale Ulmer Lage, die auch kein Alleinstellungsmerkmal in der Fußgängerzone sein kann.

Wie der IHK-Handelsexperte Walke sagt, seien Mieter wie Kik „zunehmend kostenorientiert“. Die wollten nun „mal schauen“, ob es sich lohnt, im Herzen Ulms zu verkaufen. Über die Pläne von Kik mit der Filiale in der Blaubeurer Straße in Ulm war von Firmenseite zunächst nichts zu erfahren.

Citymanagerin Sandra Walter findet es erwartungsgemäß „schön“, dass ein großer Leerstand zumindest zeitweilig verschwindet. Doch in Jubelstürme bricht Walter, die vor allem die Zugkraft der gesamten Innenstadt berufsmäßig im Fokus haben muss, nicht aus, weil „Deutschlands führender Textildiscounter“ nun in die Innenstadt kommt. Nachdem sie wisse, dass es mehrere Interessenten gegeben habe, habe sie auf einen anderen Mieter gehofft, der mehr Menschen aus der Umgebung nach Ulm zum Einkauf lockt.

Grundsätzlich gebe es - siehe Hallhuber - durchaus ein paar Leerstände in Ulm. „Uns geht es aber weitaus besser als anderen Städten. Wir haben hier keinen Schmerz.“