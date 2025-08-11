„Glasotronik même“ in der Sammlung Weishaupt: Tropfen für Tropfen erklingt die Kunst

Im Rahmen der Ausstellung „Museum Ulm neu buchstabiert. Teil 2: M – Z“ präsentiert das Museum in der Kunsthalle Weishaupt „Glasotronik même“, genauer gesagt zwei Module aus dem même-Zyklus des Komponisten, Klang- und Medienkünstlers Andreas H. H. Suberg. Einerseits wartet der in Essen geborene 67-Jährige in einem Nebenraum im ersten Stock bis 5. Oktober mit der Klangkunstausstellung „Magneto“ auf, andererseits kommt innerhalb dieser Klang-, Raum- und Videoinstallation das Musiktheater „O infelici amanti“ („Oh unglücklich Liebende“) am 13. September um 18 Uhr zur Uraufführung.

