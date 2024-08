Zu teuer: Erst einmal keine „Klimawald-Runde“ in Roggenburg

Der Roggenburger Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, „von einer zeitnahen Umsetzung“ des Wanderwegs-Projekts „Klimawald-Runde“ angesichts der hohen Investitionskosten Abstand zu nehmen. Die ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) Iller-Roth-Biber hat in einem Leader-Förder-verfahren eine Machbarkeitsstudie an das Büro „top plan“ zur Konzeptionierung von interkommunalen Wanderwegen zum übergeordneten Thema „Wasser und Wald erleben“ in Auftrag gegeben. Es wurden neun Routenvorschläge erarbeitet, dazu gehört der Roggenburger Weg „Klimawald-Runde“.

