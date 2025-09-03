Rapper Montez kommt 2026 in den Klosterhof

2011 bis 2026 – das Rapprojekt Montez wird 15 Jahre alt. Dieses Jubiläum will der Künstler 2026 mit einer Reihe Open Airs in einigen der bis dato größten Locations seiner Karriere feiern. Am Samstag, 27. Juni 2026, wird er um 19 Uhr auch in Wiblingen im Klosterhof auftreten. Montez kann zurückblicken auf sechs Studioalben, mit Gold und Platin ausgezeichnete Singles, mehr als einer Milliarde Streams über alle Projekte und Alben hinweg, Headliner-Slots auf großen Festivals und die aktuelle Arena-Tour mit mehr als 150.000 Besuchenden.

Mit 13 schreibt Montez seine ersten Songs

Diesen Erfolg hatte sich der gebürtige Bielefelder hart erarbeitet. Montez kam 1994 als Luca Manuel Montesinos Gargallo zur Welt. Sein bürgerlicher Name zeugt von seinen spanischen Wurzeln. Inspiriert von Eminem, schreibt er im Alter von 13 Jahren erste Texte. 2010 bringt er sein Mixtape „Punchlines eines Melancholikers“ unter die Leute, gefolgt von einer EP mit dem Titel „Raus mit der Sprache“. Aus dem „Newcomer des Jahres“-Contest von Juice und Hiphop.de, in dessen Jury Rap-Schwergewichte wie Sido und Kool Savas sitzen, geht er 2011 als Sieger hervor. Im selben Jahr erscheint das Debütalbum „Karneval“.

Seine Karriere ist geprägt von Rückschlägen, Hoffnung, Ausdauer und Leidenschaft. Und das macht sich spätestens 2021 bezahlt, als ihm mit seiner mittlerweile Doppel-Platin veredelten Nummer-1-Single „Auf und Ab“ endlich der Durchbruch gelingt. Balladen wie diese haben sich als eine Spezialität Montez’ herauskristallisiert. Spätestens durch die Teilnahme an Sing meinen Song 2023 wurde Montez einem breiten Publikum bekannt. Am 4. Juli dieses Jahres erschien nun seine jüngste EP „Sommerregen“. Auf sieben atmosphärischen Songs fängt Montez das Gefühl ein, das man nur an lauen Sommerabenden kennt.

Der Eventim-Presale für das Konzert von Montez in Wiblingen beginnt am 9. September um 10 Uhr, allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 12. September, ebenfalls um 10 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist Information auf dem Ulmer Münsterplatz, im Dietrich Theater in Neu-Ulm, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.

Außerdem kommendes Jahr in Wiblingen mit dabei: Wincent Weiss. Nachdem das Schwörkonzert mit ihm wegen eines Unwetters abgebrochen werden musste, kehrt er schon am 26. Juni nach Ulm zurück. (AZ)