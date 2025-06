„Taste“ und „Bissfest“: Am langen Wochenende gibt es zwei Streetfoodmärkte

Am langen Wochenende mit Fronleichnam und Brückentag locken zwei Streetfoodmärkte mit ihren kulinarischen und musikalischen Angeboten. In Söflingen findet das „Taste“-Festival statt, in Blaubeuren „Bissfest“. Erwartet werden Tausende Besucherinnen und Besucher.

Der Streetfoodmarkt in Söflingen feiert zehnjähriges Bestehen

Die Veranstaltung im Meinloh-Forum in Söflingen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. 16 Foodtrucks und Stände bieten kulinarische Spezialitäten aus aller Welt, von vietnamesischem Streetfood über Waffeln bis zu veganem Soulfood. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Live-Bands, DJs, Tanzshows, Feuerspektakel und Aktionen. Eröffnung ist am Donnerstag, 19. Juni, um 12 Uhr. Finale ist am Sonntag, 22. Juni, um 17 Uhr mit Misha Angelovsky auf der Hauptbühne. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die Öffnungszeiten: Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Die „Bissfest“-Streetfood-Tage in Blaubeuren finden ebenfalls von Donnerstag, 19. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, statt. Geöffnet ist an den ersten drei Tagen von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Veranstalter sind Cindy Brunnhuber und Christian Eckhardt von der Hüttengaudi Kirchheim. An zahlreichen Trucks und Ständen auf dem Pausenhof der Blautopfschule (Eduard-von-Lang-Straße 39) werden Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen und Ländern angeboten, von Fisch über Köfte bis Baumkuchen. Dazu gibt es ein Programm mit Livebands, DJs und eine Kidsworld. Der Eintritt ist frei. (AZ)